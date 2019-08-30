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30 августа 2019, пятница, 13:55 3274
Политика 2019-08-30T13:56:27+03:00
Українські Новини
Экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию

Экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию

Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua

Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, который подозревается по делу "Роттердам+", выехал с женой и детьми в Бельгию.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Вовк покинул территорию Украины 28 апреля, а его жена и дети 20 апреля.

В то же время НАБУ попросило Интерпол объявить Вовка в международный розыск, однако по состоянию на 30 августа, согласно сайту Интерпола, он не значится в международном розыске.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.


Ранее Дмитрия Вовка объявили в международный розыск. Он подозревается в хищениях по делу "Роттердам +".

Кроме того, Вовк считает безосновательными действия Национального антикоррупционного бюро по делу формулы "Роттердам+".

Тем временем адвокат Вовка заявил, что законность "Роттердам+" не вызывает сомнений, а политолог считает, что НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить.

Больше новостей о: Бельгия Дмитрий Вовк Роттердам+

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