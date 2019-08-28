подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 12:29 79
Политика 2019-08-28T12:44:14+03:00
Українські Новини
Обмен пленными переносится на другую дату, - адвокат

Обмен пленными переносится на другую дату, - адвокат

Обмен пленными переносится на неизвестную дату. Фото:Podrobnosti.ua
Обмен пленными переносится на неизвестную дату. Фото:Podrobnosti.ua

Обмен пленных россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, который должен был состояться на днях,  переносится на неизвестную дату. Об этом корреспондентам Громадского сообщил адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин.

На вопрос о том, какая причина перенесения обмена, Рыбин ответил:

"Когда договоренностей между товарищами нет, на лад дело не пойдет", - ответил он.

В своем комментарии российскому агенству ТАСС Рыбин заявил, что пока нет указа о помиловании, обмена пленными не будет. Скорее всего, есть некие силы в офисе Зеленского, которые хотят сорвать обмен и обрушить его рейтинг. 

Ранее, адвокат объявил российским СМИ о том, что дата обмена уже известна, однако отказывался ее называть.

Вместе с тем Рыбин, представляющий в Украине интересы россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова сказал, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, "пока не утверждены, и, возможно, все еще поменяется". В то же время он заверил, что Мефедов, Одинцов и Баранов в списке на обмен остаются.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу в Киев прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась неизвестной.

Александр Баранов и Евгений Мефедов были задержаны  и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина ) 20 ноября 2015 года.В Министерстве обороны России обвинили спецслужбы Украины в "незаконном похищении российских военнослужащих.

Евгений Мефедов, обвиняемый ранее в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года на улице Греческой, вышел из СИЗО 19 августа 2019 года, после внесения 150 тыс. гривен залога. Владимир Рыбин указал, что залог внесен его сыном и депутатом Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Николаем Скориком.

Больше новостей о: обмен пленными Евгений Мефедов Александр Баранов

Архив
Новости
Топология, лента Мебиуса и симметрия – в Киеве презентовали книгу японского математика 13:00
Больше половины украинцев не знают, кто у них депутат на округе 12:55
Прокуратура просит суд взять под стражу экс-министра здравоохранения Богатыреву 12:54
Прокуратура не закрывала дело против Богатыревой 12:48
Киевский метрополитен отстранил компанию Ахметова из аукциона на покупку электроэнергии 12:46
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Пьяные, необразованные и ленивые военные: Американский полковник назвал главную проблему Яворовского учебного центра 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok