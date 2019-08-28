Обмен пленными переносится на другую дату, - адвокат

Обмен пленных россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, который должен был состояться на днях, переносится на неизвестную дату. Об этом корреспондентам Громадского сообщил адвокат осужденных россиян Валентин Рыбин.

На вопрос о том, какая причина перенесения обмена, Рыбин ответил:

"Когда договоренностей между товарищами нет, на лад дело не пойдет", - ответил он.

В своем комментарии российскому агенству ТАСС Рыбин заявил, что пока нет указа о помиловании, обмена пленными не будет. Скорее всего, есть некие силы в офисе Зеленского, которые хотят сорвать обмен и обрушить его рейтинг.

Ранее, адвокат объявил российским СМИ о том, что дата обмена уже известна, однако отказывался ее называть.

Вместе с тем Рыбин, представляющий в Украине интересы россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова сказал, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, "пока не утверждены, и, возможно, все еще поменяется". В то же время он заверил, что Мефедов, Одинцов и Баранов в списке на обмен остаются.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу в Киев прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась неизвестной.

Александр Баранов и Евгений Мефедов были задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина ) 20 ноября 2015 года.В Министерстве обороны России обвинили спецслужбы Украины в "незаконном похищении российских военнослужащих.

Евгений Мефедов, обвиняемый ранее в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года на улице Греческой, вышел из СИЗО 19 августа 2019 года, после внесения 150 тыс. гривен залога. Владимир Рыбин указал, что залог внесен его сыном и депутатом Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Николаем Скориком.