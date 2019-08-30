Офіс Президента назвав дезінформацією повідомлення про завершення обміну полоненими

В той час, як ЗМІ повідомили, що звільнені українці вже прилетіли до Києва, Офіс Президента заперечує, що процес звільнення утримуваних осіб завершився.

Про це йдеться у повідомленні Офісу в Telegram, передають Українські Новини.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - сказано в ньому.

Офіс назвав повідомлення про завершення обміну дезінформацією, спрямованою на гру з емоціями суспільства.

"Вже не перший раз ми бачимо інформаційний хаос, викликаний посиланням на непідтверджену інформацію і численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - йдеться в повідомленні.

Офіс Президента обіцяє офіційно повідомити, коли взаємне звільнення завершиться.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що відбувся обмін полоненими і український режисер Олег Сенцов і інші українські полонені летять в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримуються Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.

Також напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.

А адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.