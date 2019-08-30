Офіс Президента назвав дезінформацією повідомлення про завершення обміну полоненими

В той час, як ЗМІ повідомили, що звільнені українці вже прилетіли до Києва, Офіс Президента заперечує, що процес звільнення утримуваних осіб завершився.\r\nПро це йдеться у повідомленні Офісу в Telegram, передають Українські Новини.\r\n"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - сказано в ньому.\r\nОфіс назвав повідомлення про завершення обміну дезінформацією, спрямованою на гру з емоціями суспільства.\r\n"Вже не перший раз ми бачимо інформаційний хаос, викликаний посиланням на непідтверджену інформацію і численні "джерела". Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства", - йдеться в повідомленні.\r\nОфіс Президента обіцяє офіційно повідомити, коли взаємне звільнення завершиться.\r\nРаніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що відбувся обмін полоненими і український режисер Олег Сенцов і інші українські полонені летять в Україну.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, режисер Олег Сенцов і інші утримуються Росією політв'язні, зокрема моряки, звільнені вночі, 30 серпня, в результаті обміну ув'язненими між Україною і РФ, який анонсувався ще ввечері.\r\nТакож напередодні мати Олега Сенцова повідомила, що вперше за довгий час син не подзвонив, хоча раніше завжди зв'язувався раз на місяць 28 числа.\r\nА адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявляв, що обмін полоненими переноситься на іншу дату.