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29 августа 2019, четверг, 12:39 81
Судебная власть 2019-08-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
Мать Сенцова не получила обещанный звонок от сына

Мать Сенцова не получила обещанный звонок от сына

Сенцов Олег. Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ
Сенцов Олег. Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ

Осужденный в России в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове украинский режиссер Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца. Об этом Крым.Реалии сообщила мать Сенцова Людмила.

"Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может… Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, да, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: "Мама, ты верь, мы скоро обнимемся". Вот это было написано", – рассказала Людмила Сенцова.

Место нахождения Сенцова сейчас неизвестно. Российские телеграм-каналы "Незыгарь", "Baza" утверждают, что Сенцова вывезли вчера днем из колонии №8 в городе Лабытнанга. Об этом сообщил источник в спецотделе колонии. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщали Українські Новини, Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года .

25 августа 2015 года  Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении украинского режиссера Сенцова по делу о подготовке терактов в Крыму. Сенцов получил 20 лет тюрьмы в колонии строгого режима.

После 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, Сенцов "письменно согласился на прием пищи". Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".

​25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

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