НБУ понизил официальный курс гривны перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3085,9265\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2523,2299\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2567,7575\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,3997\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7803\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH\/USD.\r\nКроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктахкиевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH\/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH\/USD.\r\nРанее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.