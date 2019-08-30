подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 08:10 29
Экономика 2019-08-30T08:10:13+03:00
Українські Новини
НБУ понизил официальный курс гривны перед выходными

НБУ понизил официальный курс гривны перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3085,9265
100 долларов США 2523,2299
100 швейцарских франков 2567,7575
1000 иен 237,3997
10 российских рублей 3,7803

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктахкиевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. 

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Официальный курс

Архив
Новости
Офис Президента назвал дезинформацией сообщения о завершении обмена пленными 08:52
Средняя зарплата продолжает расти: где и кому в Украине платят больше всего 08:51
Зеленский уволил Луценко и назначил генпрокурором Рябошапку 08:33
Встреча Трампа и Зеленского в Польше не состоится 08:26
НБУ понизил официальный курс гривны перед выходными 08:10
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok