НБУ понизил официальный курс гривны перед выходными

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 августа – 1 сентября, на 1,04 коп. до 25,2323 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3085,9265 100 долларов США 2523,2299 100 швейцарских франков 2567,7575 1000 иен 237,3997 10 российских рублей 3,7803

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктахкиевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.