Гривна дешевеет седьмой день подряд: курс валют на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный устанавливаемый им на 28 августа, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3077,7868 100 долларов США 2522,1856 100 швейцарских франков 2571,1353 1000 иен 238,5508 10 российских рублей 3,7977 100 евро 2795,3383

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени.