подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 06:30 245
Финансы 2019-08-29T08:36:14+03:00
Українські Новини
Гривна дешевеет седьмой день подряд: курс валют на сегодня

Гривна дешевеет седьмой день подряд: курс валют на сегодня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный  устанавливаемый им на 28 августа, на 10,20 коп. до 25,1649 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3077,7868
100 долларов США 2522,1856
100 швейцарских франков 2571,1353
1000 иен 238,5508
10 российских рублей 3,7977
100 евро 2795,3383

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду снизился на 7 коп. до 25,21 UAH/USD.

Кроме того, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 августа на 0,93 коп. до 25,2767 UAH/USD, курс покупки - на 0,57 коп. до 24,9555 UAH/USD.

Ранее курс доллара к гривне приблизился к психологической отметке, но, по прогнозам аналитиков, ситуация может измениться с начала осени. 

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ курс доллара Курс евро курс рубля в Украине курс швейцарских франков курс иен курс фунтов стерлингов

Архив
Новости
100 дней назад Богдан был назначен главой Офиса Президента 08:33
Депутаты собрались на Михайловской площади. Фото: Вести
Перед первым заседанием депутаты "Слуги народа" собрались возле Михайловского собора 08:26
Верховная Рада
Первое заседание новой Рады – текстовая трансляция 08:25 Обновляется
Трамп приостановил выделение военной помощи в Украине, - СМИ 08:08
В Дрогобыче под завалами нашли тела восьми погибших, среди них ребенок 08:00
больше новостей
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Ломаченко с Кэмпбеллом будут бороться за титул абсолютного чемпиона: где смотреть 20:59 Видео
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов 14:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok