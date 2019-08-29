Главой СБУ назначен руководитель "95-го квартала" Баканов

Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.\r\nЗа принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nДо этого Баканов занимал должность первого заместителя главы СБУ.\r\nБаканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге.\r\nС 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала".\r\nС 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.\r\n22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.\r\nПосле чего Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики исполяющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.\r\nТем временем зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.