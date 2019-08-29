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29 августа 2019, четверг, 19:40 513
Силовые структуры 2019-08-29T21:43:08+03:00
Українські Новини
Главой СБУ назначен руководитель "95-го квартала" Баканов

Главой СБУ назначен руководитель "95-го квартала" Баканов

Иван Баканов. Скриншот трансляции
Иван Баканов. Скриншот трансляции "Рада"

Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 319 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

До этого Баканов занимал должность первого заместителя главы СБУ.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге.

С 25 января 2013 года - руководитель "95-го квартала".

С 2 декабря 2017 года - лидер партии "Слуга народа".

Как сообщали Українськi Новини, Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

После чего Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики исполяющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Тем временем зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.

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