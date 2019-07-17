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17 июля 2019, среда, 13:14 62
Политика 2019-07-17T14:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Баканова и Нефедова

Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Баканова и Нефедова

Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: Володимир Зеленський/Facebook

Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики исполяющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом говорится в указе №523 от 16 июля, передают Українськi Новини.

В частности сообщается, что данные изменения сделаны в статье 3 указа Президента от 25 июня 2019 №9453 "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики".

Как сообщали Українськи Новини, 22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

5 июля комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Ранее Нефедов похвастался в соцсетях фото, где у него на лице нанесенная косметическая маска. 

Больше новостей о: Нацсовет по антикорупционной политике Максим Нефедов Владимир Зеленский Иван Баканов

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