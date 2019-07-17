Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики Баканова и Нефедова

Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики исполяющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом говорится в указе №523 от 16 июля, передают Українськi Новини.

В частности сообщается, что данные изменения сделаны в статье 3 указа Президента от 25 июня 2019 №9453 "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики".

Как сообщали Українськи Новини, 22 мая Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

5 июля комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Ранее Нефедов похвастался в соцсетях фото, где у него на лице нанесенная косметическая маска.



