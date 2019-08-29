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29 серпня 2019, четвер, 19:40 6
Силові структури 2019-08-29T20:00:01+03:00
Українські Новини
Головою СБУ призначено керівника "95-го кварталу" Баканова

Головою СБУ призначено керівника "95-го кварталу" Баканова

Іван Баканов. Скріншот трансляції
Іван Баканов. Скріншот трансляції "Рада"

Верховна Рада призначила Івана Баканова главою Служби безпеки України.

За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

До цього Баканов обіймав посаду першого заступника глави СБУ.

Баканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі.

З 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу".

З 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила голову Служби безпеки України Василя Грицака.

22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Після чого Зеленський ввів у персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Тим часом зарплата Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень становила 57 646 гривень.

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