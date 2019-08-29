Головою СБУ призначено керівника "95-го кварталу" Баканова

Верховна Рада призначила Івана Баканова главою Служби безпеки України.\r\nЗа прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nДо цього Баканов обіймав посаду першого заступника глави СБУ.\r\nБаканов народився 2 травня 1974 року в Кривому Розі.\r\nЗ 25 січня 2013 року - керівник "95-го кварталу".\r\nЗ 2 грудня 2017 року - лідер партії "Слуга народу".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада звільнила голову Служби безпеки України Василя Грицака.\r\n22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.\r\nПісля чого Зеленський ввів у персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.\r\nТим часом зарплата Баканова, який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень становила 57 646 гривень.