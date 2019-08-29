Рада уволила Грицака

Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 333 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.

Он был назначен главой СБУ в июле 2015 года по представлению бывшего Президента Петра Порошенко.

До этого Грицак руководил Антитеррористическим центром при СБУ (с июля 2014 года), до назначения на должность был первым заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко (с июля 2014 года), а после увольнения Наливайченко - временно исполняющим обязанности председателя СБУ (с июня 2015 года).

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада отказалась уволить Грицака.

В пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Также Дмитрий Разумков стал председателем парламента.



Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.



Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.