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29 августа 2019, четверг, 14:56 118
Политика 2019-08-29T15:27:57+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде уволить Грицака и назначить главой СБУ Баканова

Зеленский предлагает Раде уволить Грицака и назначить главой СБУ Баканова

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначить вместо него Ивана Баканова.

Об этом говорится в проектах постановлений №1020 и 1021, передают Українські Новини.

Баканов занимает должность первого заместителя главы СБУ.

Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге.

20 мая Грицак объявил о решении подать в отставку.

Он был назначен главой СБУ в июле 2014 года по представлению бывшего Президента Петра Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

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