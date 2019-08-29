Рада призначила прем'єром Гончарука

Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

За внесений Президентом Володимиром Зеленським проект постанови №1022 проголосувало 290 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Інші члени Кабінету Міністрів призначаються верховною Радою за поданням прем'єра, крім міністрів оборони і закордонних справ, які призначаються за поданням Президента.

Гончаруку 35 років.

28 травня він був призначений заступником глави Адміністрації Президента, а 25 червня, після реорганізації Адміністрації – переведений на посаду заступника керівника Офісу Президента.

До цього Гончарук був головою експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO), що фінансується Європейським Союзом.

Раніше він був президентом громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам", заступником генерального директора Першої української індустріально-інвестиційної компанії, керуючим партнером юридичної фірми " Constructive Lawyers, головою юридичного відділу інвестиційної компанії Prior-Invest.

Також Гончарук був радником колишнього міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка (в уряді Арсенія Яценюка) та першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (в уряді Володимира Гройсмана).

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, проте продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Спікером Ради став Разумков.

Українські Новини 29 серпня ведуть текстову онлайн-трансляцію першого засідання нової Верховної Ради, яку можна прочитати за посилання.