Дубинский рассказал, кого выдвигает "Слуга народа" на главные должности

Президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуры премьер-министра, главы СБУ, генпрокурора и министра МВД. Об этом сообщил депутат Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Президент на заседании фракции сказал, что это "его личная ответственность" и попросил поддержать это решение.

На должность премьер-министра выдвигают Алексея Гончарука, глава СБУ - Иван Баканов, генпрокурор - Руслан Рябошапка. Аваков остается на должности министра МВД.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля.

Кроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.

Также "Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ.

У Зеленского предлагают назначить Бородянского министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики.