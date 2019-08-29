Дубинский рассказал, кого выдвигает "Слуга народа" на главные должности

Президент Владимир Зеленский попросил фракцию "Слуга народа" поддержать кандидатуры премьер-министра, главы СБУ, генпрокурора и министра МВД. Об этом сообщил депутат Александр Дубинский на своей странице в Facebook.\r\nОтмечается, что Президент на заседании фракции сказал, что это "его личная ответственность" и попросил поддержать это решение.\r\nНа должность премьер-министра выдвигают Алексея Гончарука, глава СБУ - Иван Баканов, генпрокурор - Руслан Рябошапка. Аваков остается на должности министра МВД.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nСтало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля.\r\nКроме того, Зеленский решил оставить Авакова на посту министра МВД.\r\nТакже "Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ.\r\nУ Зеленского предлагают назначить Бородянского министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики.