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04 июня 2019, вторник, 14:56 72
Верховная Рада и партии 2019-06-04T14:56:33+03:00
Українські Новини
Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте

Рада отказалась рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте

Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховная Рада отказалась рассматривать внесенные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах и об импичменте Президента.

За включение законопроекта №10356 об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах в повестку дня проголосовали 109 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом также не был внесен в повестку дня второй законопроект Президента №10340 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", за который проголосовали 110 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Тем временем, 29 мая Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

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