Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об импичменте Президента.

Об этом 29 мая сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают Українські Новини.

Стефанчук добавил, что Зеленский также направил обращение к Раде о рассмотрении законопроекта №7203 о снятии депутатской неприкосновенности.

Законопроект Президента "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" зарегистрирован в Раде 29 мая под №10340.

Законопроект определяет порядок досрочного прекращения полномочий Президента в случае смещения с поста в порядке импичмента.

Он предусматривает, что основанием для инициирования вопроса об импичменте является письменное представление, подписанное большинством от конституционного состава Рады депутатов.

Рада большинством голосов принимает решение об инициировании вопроса об импичменте и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного, о принятии такого решения председатель Рады срочно уведомляет Президента.

Для расследования обстоятельств совершения Президентом государственной измены или другого преступления, подготовки выводов и предложений Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой входят депутаты (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи.

Кандидатуру специального прокурора вносят инициаторы рассмотрения вопроса об импичменте, кандидатуры специальных следователей вносят депутатские фракции и группы.

Защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента обеспечивают защитники Президента.

Решение Рады об обвинении Президента принимается тайным голосованием, оно проводится отдельно по каждому пункту обвинения и считается принятым с теми пунктами обвинения, за которые проголосовало не менее двух третей депутатов.

В случае его принятия Рада обращается в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте) и Верховный Суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Решение о смещении Президента с поста в порядке импичмента принимается Радой тайным голосованием в случае, если выводы Конституционного Суда и Верховного Суда засвидетельствуют соблюдение Конституции и законов Украины.

Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Рады.

В случае непринятия Радой постановления об устранении Президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед Президентом.

Законопроект предусматривает, что отставка Президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, при этом материалы об инициировании вопроса об импичменте, выводы и предложения специальной временной следственной комиссии, документы, материалы, результаты экспертиз и другие сведения, касающиеся расследования, направляются в органы досудебного расследования.

Как сообщали Українські Новини, эксперт команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по правоохранительной сфере Денис Монастырский считает первоочередными законопроекты об импичменте Президента и о временной следственной комиссии парламента.

Ранее среди законодательных инициатив кандидат в Президенты Зеленский назвал закон об импичменте Президента.

Также Зеленский пообещал лишить депутатов, Президента и судей неприкосновенности.

Тем временем, 29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента