Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента

Президент Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект об импичменте.\r\nОб этом сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают Українські новини.\r\n"Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре устранения Президента с поста (импичменте)", - сказал он.\r\nСтефанчук добавил, что Зеленский также направил обращение о рассмотрении законопроекта №7203 о снятии депутатской неприкосновенности.\r\nНа данный момент законопроект не указан на сайте парламента.\r\nСтефанчук отметил, что в Раде нет проекта об импичменте в качестве отдельной процедуры.\r\nПолитик отметил, что команда Президента разрабатывает проекты о введении наказания за неперсональное голосование, прогулы депутатов, голосование за проекты в случае наличия конфликта интересов у депутатов.\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по правоохранительной сфере Денис Монастырский считает первоочередными законопроекты об импичменте Президента и о временной следственной комиссии парламента.\r\nРанее среди законодательных инициатив кандидат в Президенты Зеленский назвал закон об импичменте Президента.\r\nТакже Зеленский пообещал лишить депутатов, Президента и судей неприкосновенности.\r\n