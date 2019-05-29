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29 мая 2019, среда, 14:52 2972
Президент 2019-05-29T14:58:14+03:00
Українські Новини
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента

Митинг за импичмент.
Митинг за импичмент.

Президент Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом сообщил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, передают Українські новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре устранения Президента с поста (импичменте)", - сказал он.

Стефанчук добавил, что Зеленский также направил обращение о рассмотрении законопроекта №7203 о снятии депутатской неприкосновенности.

На данный момент законопроект не указан на сайте парламента.

Стефанчук отметил, что в Раде нет проекта об импичменте в качестве отдельной процедуры.

Политик отметил, что команда Президента разрабатывает проекты о введении наказания за неперсональное голосование, прогулы депутатов, голосование за проекты в случае наличия конфликта интересов у депутатов.

Как сообщали Українські Новини, эксперт команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по правоохранительной сфере Денис Монастырский считает первоочередными законопроекты об импичменте Президента и о временной следственной комиссии парламента.

Ранее среди законодательных инициатив кандидат в Президенты Зеленский назвал закон об импичменте Президента.

Также Зеленский пообещал лишить депутатов, Президента и судей неприкосновенности.

 

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