підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 14:42 28
Політика 2019-08-29T14:46:41+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Раді ухвалити закон про імпічмент Президента

Зеленський пропонує Раді ухвалити закон про імпічмент Президента

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти закон про імпічмент Президента.

Законопроект Президента "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" зареєстрований в Раді 29 серпня під №1012, передають Українські Новини.

Текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" має намір зареєструвати у Верховній Раді новий законопроект про імпічмент Президента.

Раніше Верховна Рада восьмого скликання відмовилася розглядати внесені Президентом Володимиром Зеленським законопроекти про забезпечення виборчих прав військовослужбовців на парламентських виборах і про імпічмент Президента. 29 травня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

Тим часом законопроект Президента "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" зареєстрований в Раді 29 травня під №10340. Законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень Президента у разі усунення з поста в порядку імпічменту. Він передбачає, що підставою для ініціювання питання про імпічмент є письмове подання, підписане більшістю від конституційного складу Ради депутатів.

Більше новин про: Володимир Зеленський Імпічмент Закон про імпічмент

Архів
Новини
Листування Богуцької. Фото: Країна
Авакова залишили міністром МВС за "перевороту Порошенко", - депутат Богуцька 15:03
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
Дубинський розповів, кого висуває "Слуга народу" на головні посади 14:47
Зеленський пропонує Раді ухвалити закон про імпічмент Президента 14:42
За екс-міністра охорони здоров'я Богатирьову внесли 6 млн гривень застави, але вона ще в СІЗО, - адвокат 14:23
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
Підготовка до опалювального сезону: "Центренерго" у вересні закупить більше 1 млн тонн вугілля 13:44
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok