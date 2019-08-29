Зеленський пропонує Раді ухвалити закон про імпічмент Президента

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді прийняти закон про імпічмент Президента.

Законопроект Президента "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" зареєстрований в Раді 29 серпня під №1012, передають Українські Новини.

Текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

Як повідомляли Українські Новини, партія "Слуга народу" має намір зареєструвати у Верховній Раді новий законопроект про імпічмент Президента.

Раніше Верховна Рада восьмого скликання відмовилася розглядати внесені Президентом Володимиром Зеленським законопроекти про забезпечення виборчих прав військовослужбовців на парламентських виборах і про імпічмент Президента. 29 травня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

Тим часом законопроект Президента "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" зареєстрований в Раді 29 травня під №10340. Законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень Президента у разі усунення з поста в порядку імпічменту. Він передбачає, що підставою для ініціювання питання про імпічмент є письмове подання, підписане більшістю від конституційного складу Ради депутатів.