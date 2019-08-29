Депутаты-самовыдвиженцы решили объединиться в группу "За будущее"

23 депутата Верховной Рады, которые выиграли выборы в порядке самовыдвижения, решили объединиться в группу "За будущее" в парламенте 9-го созыва.\r\nОб этом журналистам сказал депутат Дмитрий Лубинец, передают Українські Новини.\r\n"На данное время подписались 23 народных депутата. Название- "За будущее",- сказал он.\r\nПри этом он не уточнил, кто кроме него войдет в группу.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов. Также стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля. Тем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение. \r\nКроме того, Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.Еще стало известно о календаре работы Верховной Рады до февраля.