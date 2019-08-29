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29 августа 2019, четверг, 13:21 218
Верховная Рада и партии 2019-08-29T13:42:21+03:00
Українські Новини
Депутаты-самовыдвиженцы решили объединиться в группу "За будущее"

Депутаты-самовыдвиженцы решили объединиться в группу "За будущее"

23 депутата Верховной Рады, которые выиграли выборы в порядке самовыдвижения, решили объединиться в группу "За будущее" в парламенте 9-го созыва.

Об этом журналистам сказал депутат Дмитрий Лубинец, передают Українські Новини.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название- "За будущее",- сказал он.

При этом он не уточнил, кто кроме него войдет в группу.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.


Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов

Также стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля

Тем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение

Кроме того, Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.

Еще стало известно о календаре работы Верховной Рады до февраля.

Больше новостей о: Верховная Рада Рада 9 созыва За будущее Самовыдвиженцы

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