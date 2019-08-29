Стал известен календарь работы Рады до февраля

Сегодня, 29 августа, в первый день работы Рады 9 созыва стал известен календарь работы депутатов до февраля 2020 года. Снимок опубликовала на своей странице в Facebook политтехнолог Екатерина Одарченко.

Так, наибольшее количество пленарных заседаний, на которых голосуются законопроекты, депутатам предстоит в октябре - 11. В грядущем сентябре их запланировано провести 9.

Также в календаре у депутатов выделены дни на работу непосредственно с избирателями, заседания парламентских комитетах и группах, согласительные советы и другие активности, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Кроме того, ежемесячно предусмотрены парламентские слушания "Часа вопросов к правительству".

Фото: Facebook/Екатерина Одарченко

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

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