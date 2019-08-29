Стал известен календарь работы Рады до февраля

Сегодня, 29 августа, в первый день работы Рады 9 созыва стал известен календарь работы депутатов до февраля 2020 года. Снимок опубликовала на своей странице в Facebook политтехнолог Екатерина Одарченко. Так, наибольшее количество пленарных заседаний, на которых голосуются законопроекты, депутатам предстоит в октябре - 11. В грядущем сентябре их запланировано провести 9.\r\nТакже в календаре у депутатов выделены дни на работу непосредственно с избирателями, заседания парламентских комитетах и группах, согласительные советы и другие активности, связанные с выполнением депутатских полномочий.\r\nКроме того, ежемесячно предусмотрены парламентские слушания "Часа вопросов к правительству".\r\nФото: Facebook\/Екатерина Одарченко\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов. Также стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля. Тем временем самовыдвиженцу Сергею Рудыку отказываются выдать карточку голосования и депутатское удостоверение.