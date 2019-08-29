Арахамия станет главой фракции "Слуга народа", - СМИ

Председателем фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 9 созыва будет избран Давид Арахамия, первым заместителем - Александр Корниенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Также сообщалось о том, что "Слуга народа" сегодня на заседании согласует состав Кабмина.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.

Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.