подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 11:20 47
Судебная власть 2019-08-28T11:29:52+03:00
Українські Новини
Суд сегодня рассмотрит меру пресечения экс-министру здравоохранения Богатыревой

Суд сегодня рассмотрит меру пресечения экс-министру здравоохранения Богатыревой

Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Киевский суд в среду рассмотрит избрание меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня рассмотрят", - сказал он.

При этом, время заседания суда еще неизвестно.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

В Госпогранслужбе рассказали, что Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов. 

Также сообщалось, что Богатырева проведет ночь в изоляторе

В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

В мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Богатыревой

21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.

Больше новостей о: Суд задерждание Раиса Богатырева

Архив
Новости
Президент "в законе": Коломойский предлагает дать Зеленскому еще один срок 11:45
Под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек 11:42
Кризис образования будет продолжаться, пока государство экономит на будущих поколениях, - Левочкин 11:35
Суд сегодня рассмотрит меру пресечения экс-министру здравоохранения Богатыревой 11:20
Пьяные, необразованные и ленивые военные: Американский полковник назвал главную проблему Яворовского учебного центра 11:15
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok