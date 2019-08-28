Суд сегодня рассмотрит меру пресечения экс-министру здравоохранения Богатыревой

Киевский суд в среду рассмотрит избрание меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня рассмотрят", - сказал он.

При этом, время заседания суда еще неизвестно.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

В Госпогранслужбе рассказали, что Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов.

Также сообщалось, что Богатырева проведет ночь в изоляторе.



В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Богатыреву.

В сентябре 2016 года адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев заявил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

В мае 2019 года суд возобновил расследование дела против Богатыревой.

21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.