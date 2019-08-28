Курс покупки рубля в обменниках Киева обвалился

В среду, 28 августа, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 27 августа, понизился на 4 копейки и составил 3,39 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

А курс продажи остался без изменений 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 28 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,39 3,95 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,40 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник. А банкиры объяснили аномальное укрепление курса гривны.

Тем временем курс доллара приблизился к психологической отметке, но ситуация может измениться с начала осени. Также в Украине массово подделывают купюры- где сбывают фальшивые деньги чаще всего.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу, на 7 коп. во вторник, 27 августа, снизился на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.