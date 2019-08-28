Курс покупки рубля в обмінниках Києва обвалився

У середу, 28 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, знизився на 4 копійки і становить 3,39 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу залишився без змін 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 28 серпня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,39 3,95 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,40 3,75

Як повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.