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28 серпня 2019, середа, 10:45 5
Фінанси 2019-08-28T10:53:26+03:00
Українські Новини
Курс покупки рубля в обмінниках Києва обвалився

Курс покупки рубля в обмінниках Києва обвалився

У середу, 28 серпня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 27 серпня, знизився на 4 копійки і становить 3,39 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

А курс продажу залишився без змін 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 28 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,39 3,95
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,40 3,75

Як повідомляли Українські Новини, НБУ обвалив гривню після свят: офіційний курс валют у вівторок. А банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Тим часом курс долара наблизився до психологічної позначки, але ситуація може змінитися з початку осені. Також в Україні масово підробляють купюри- де збувають підроблені гроші найчастіше.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 коп. у вівторок, 27 серпня, знизився на 2 коп. до 25,14 UAH/USD.

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