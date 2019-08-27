Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон, і я невідкладно підписав Виборчий кодекс",- написав він.

Він також прикріпив фото документа, який зайняв 566 сторінок.



У жовтні 2015 року проект кодексу був зареєстрований в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня 2019 року Рада ухвалила Виборчий кодекс.



Перед прийняттям Рада 17 разів поверталася до поправок проекту кодексу.

Раніше "Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр.



Також перше засідання нового скликання Ради відбудеться 29 серпня.

Тим часом Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців. Президент вимагає включити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і Виборчий кодекс.