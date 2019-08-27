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27 серпня 2019, вівторок, 16:02 39
Верховна Рада і партії 2019-08-27T16:03:45+03:00
Українські Новини
Парубій підписав Виборчий кодекс

Парубій підписав Виборчий кодекс

Парубій Андрій. Фото: портал
Парубій Андрій. Фото: портал "Рада"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон, і я невідкладно підписав Виборчий кодекс",- написав він.

Він також прикріпив фото документа, який зайняв 566 сторінок.


У жовтні 2015 року проект кодексу був зареєстрований в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня 2019 року Рада ухвалила Виборчий кодекс.

Перед прийняттям Рада 17 разів поверталася до поправок проекту кодексу.

Раніше "Нацкорпус" прийшов до Ради з вимогою внести зміни у Виборчий кодекс і знизити прохідний бар'єр.

Також перше засідання нового скликання Ради відбудеться 29 серпня.

Тим часом Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців. Президент вимагає включити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і Виборчий кодекс.

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