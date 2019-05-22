"Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер

Сегодня, 22 мая, под стенами Верховной Рады Украины состоялась акция-требование протеста, организаторами которой выступили представители политической партии "Национальный корпус". Целью акции было призвать народных депутатов внести изменения в Избирательный кодекс Украины – отменить мажоритарную систему, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки на парламентских выборах. Впрочем, как стало известно, Рада предложенные изменения не поддержала.

Об этом стало известно из видеотрансляции сегодняшних событий у Рады на YouTube-канале "Нацкорпуса".

По словам представителей "Нацкорпуса", сегодня присутствовавших на акции, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.

"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", – заявили представители политсилы.

В "Нацкорпусе" также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", – прокомментировали в "Нацкорпусе".

Напомним, сегодня, 22 мая, Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за изменения в избирательное законодательство.