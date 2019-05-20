Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев

Президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу, призывает Верховную Раду безотлагательно принять Избирательный кодекс, закон о снятии депутатской неприкосновенности и вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.\r\nОб этом он сказал в ходе своей инаугурационной речи в парламенте, передают Українськi Новини.\r\n"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский.\r\nТакже он призвал депутатов уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.\r\nЗеленский заявил, что все это Рада должна сделать в течение 2 месяцев.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.\r\nГлава СБУ Василий Грицак подал в отставку.