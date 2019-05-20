подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 мая 2019, понедельник, 11:22 8076
Президент 2019-05-20T11:30:51+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев

Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев

Президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу, призывает Верховную Раду безотлагательно принять Избирательный кодекс, закон о снятии депутатской неприкосновенности и вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Об этом он сказал в ходе своей инаугурационной речи в парламенте, передают Українськi Новини.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский.

Также он призвал депутатов уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Зеленский заявил, что все это Рада должна сделать в течение 2 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, в понедельник Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.

Глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.

Больше новостей о: Избирательный кодекс Степан Полторак Василий Грицак Депутатская неприкосновенность Владимир Зеленский Закон о незаконном обогащении

Архив
Новости
Депутата Рады Бойко приветствует роспуск Рады 11:45
Полторак подал в отставку 11:23
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев 11:22
Украина и Китай договариваются о развитии лёгкой промышленности и коммерческой недвижимости в новом партнерском формате 11:19
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Место взрыва. Фото: полиция Харьковской области
В Харькове прогремел мощный взрыв, есть жертвы 13:50
Арсенал оружия в селе Мостки. Фото: полиция Луганской области
После взрыва в отделении банка полиция нашла огромный арсенал оружия в селе под Луганском 11:38
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В отдельных областях Украины резко ухудшится погода до опасного уровня, - ГосЧС 10:07 Карта
больше новостей
Град и шквальный ветер перебросятся на большую часть Украины: синоптик дала прогноз на неделю 11:58 Карта
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
Андрей Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов вернулся в Украину 12:13
Джулиани заявил, что Зеленский окружил себя врагами Трампа и призвал арестовать Коломойского 20:40
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу 14:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok