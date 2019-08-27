В Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок

Вчера, 26 августа, в реке утонул 10-летний мальчик. Несчастье случилось около 18 часов в селе Космирин Бучацкого района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

"По предварительным данным, парень вместе с другом пасли коров и решили искупаться в реке Днестр. Сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. Однако такие меры безопасности не спасли - самодельное устройство развязалось. По словам товарища погибшего, мальчик пытался доплыть до берега, однако ему это не удалось и он ушел под воду", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски тела ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК.

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