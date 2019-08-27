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27 августа 2019, вторник, 15:38 70
Силовые структуры 2019-08-27T15:39:42+03:00
Українські Новини
В Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок

В Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок

Вчера, 26 августа, в реке утонул 10-летний мальчик. Несчастье случилось около 18 часов в селе Космирин Бучацкого района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

"По предварительным данным, парень вместе с другом пасли коров и решили искупаться в реке Днестр. Сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. Однако такие меры безопасности не спасли - самодельное устройство развязалось. По словам товарища погибшего, мальчик пытался доплыть до берега, однако ему это не удалось и он ушел под воду", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются поиски тела ребенка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК.

Как сообщали Укранські Новини, в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море


Ранее в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик

Также в озере возле парка в Киеве утонул 23-летний мужчина.  

Кроме того, в Одессе утонул 68-летний мужчина в дождевой луже возле своего дома.

Тем временем до начала купального сезона в водоемах Украины погибли 274 человека.

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