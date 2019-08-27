В Тернопольской области утонул мальчик, который пошел плавать в самодельном жилете из бутылок

Вчера, 26 августа, в реке утонул 10-летний мальчик. Несчастье случилось около 18 часов в селе Космирин Бучацкого района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.\r\n"По предварительным данным, парень вместе с другом пасли коров и решили искупаться в реке Днестр. Сделали из пластиковых бутылок жилет, надели его на грудь и пошли в воду. Однако такие меры безопасности не спасли - самодельное устройство развязалось. По словам товарища погибшего, мальчик пытался доплыть до берега, однако ему это не удалось и он ушел под воду", - говорится в сообщении.\r\nСейчас продолжаются поиски тела ребенка.\r\nСведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК.\r\nКак сообщали Укранські Новини, в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море. Ранее в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик. Также в озере возле парка в Киеве утонул 23-летний мужчина. Кроме того, в Одессе утонул 68-летний мужчина в дождевой луже возле своего дома.Тем временем до начала купального сезона в водоемах Украины погибли 274 человека.