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27.08.19 11:00 Пресс-конференция по итогам Всеукраинского экономического форума "МСБ Одесса 2019"

27 августа 2019, вторник, 11:58 412
Судебная власть 2019-08-27T11:58:17+03:00
Українські Новини
Холодницкий ушел в отпуск и за границу не поехал

Холодницкий ушел в отпуск и за границу не поехал

Заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск до 16 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отпуске до 16 сентября", - сказал он.

По его словам, Холодницкий проводит отпуск в Украине.

Других подробностей он не сообщил.

Также ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Юрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Президент Владимир Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.  При этом Зеленский добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим. 

ГПУ не знает, сколько Луценко потратил на отпуск во Франции.

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