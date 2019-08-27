Холодницкий ушел в отпуск и за границу не поехал

Заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в отпуск до 16 сентября.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отпуске до 16 сентября", - сказал он.

По его словам, Холодницкий проводит отпуск в Украине.

Других подробностей он не сообщил.

Также ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Юрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Президент Владимир Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. При этом Зеленский добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.

ГПУ не знает, сколько Луценко потратил на отпуск во Франции.