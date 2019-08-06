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06 августа 2019, вторник, 10:33 152
Судебная власть 2019-08-06T10:55:46+03:00
Українські Новини
Журналистов не пустили на суд по Сытнику

Журналистов не пустили на суд по Сытнику

Артем Сытник
Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник дает пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Сытник дает пояснения по видеоконференцсвязи.

При этом заседание проходит в закрытом режиме, хотя журналистам не объяснили принятия такого решения.

Двери на заседание, где Сытник дает объяснения закрыты на замок и никого не пускают.

Сам админпротокол рассматривает Сарницкий райсуд Ривненской области.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Больше новостей о: Суд Закрытое заседание Артем Сытник Сарницкий райсуд Ривненской области

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