Журналистов не пустили на суд по Сытнику

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник дает пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Сытник дает пояснения по видеоконференцсвязи.

При этом заседание проходит в закрытом режиме, хотя журналистам не объяснили принятия такого решения.

Двери на заседание, где Сытник дает объяснения закрыты на замок и никого не пускают.

Сам админпротокол рассматривает Сарницкий райсуд Ривненской области.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.