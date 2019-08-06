Журналистов не пустили на суд по Сытнику

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник дает пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nСытник дает пояснения по видеоконференцсвязи.\r\nПри этом заседание проходит в закрытом режиме, хотя журналистам не объяснили принятия такого решения.\r\nДвери на заседание, где Сытник дает объяснения закрыты на замок и никого не пускают.\r\nСам админпротокол рассматривает Сарницкий райсуд Ривненской области.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.\r\nРанее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.