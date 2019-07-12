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12 июля 2019, пятница, 19:07 45
Силовые структуры 2019-07-12T19:07:34+03:00
Українські Новини
Нацполиция передала в суд протокол о коррупции Сытника

Нацполиция передала в суд протокол о коррупции Сытника

Артем Сытник
Артем Сытник

Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

Об этом в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают Українськi Новини.

"Сегодня директор НАБУ А. Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционном деянии. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать протокол о коррупции на трассе под Полтавой. Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд", - сообщила она.

Других подробностей Сарган не указала.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник.

Ранее ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно, в рамках которого ГПУ допросила Сытника о том, как он отдыхал в Ровенской области и не заплатил за это.

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