Холодницький пішов у відпустку і не поїхав за кордон

Заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"У відпустці до 16 вересня", - сказав він.

За його словами, Холодницький проводить відпустку в Україні.

Інших подробиць він не повідомив.

Також раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з-за недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Юрій Луценко повернувся з відпустки в провінції Прованс у Франції, де відпочивав в той час, як Президент Володимир Зеленський чекав його на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.

ГПУ не знає, скільки Луценка витратив на відпустку у Франції.