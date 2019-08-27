Холодницький пішов у відпустку і не поїхав за кордон

Заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"У відпустці до 16 вересня", - сказав він.\r\nЗа його словами, Холодницький проводить відпустку в Україні.\r\nІнших подробиць він не повідомив.\r\nТакож раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з-за недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.\r\nТим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.\r\nЮрій Луценко повернувся з відпустки в провінції Прованс у Франції, де відпочивав в той час, як Президент Володимир Зеленський чекав його на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.\r\nГПУ не знає, скільки Луценка витратив на відпустку у Франції.