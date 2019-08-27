підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
27 серпня 2019, вівторок, 11:58 19
Судова влада 2019-08-27T14:00:03+03:00
Українські Новини
Холодницький пішов у відпустку і не поїхав за кордон

Холодницький пішов у відпустку і не поїхав за кордон

Заступник генпрокурора - спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький пішов у відпустку до 16 вересня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"У відпустці до 16 вересня", - сказав він.

За його словами, Холодницький проводить відпустку в Україні.

Інших подробиць він не повідомив.

Також раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з-за недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Юрій Луценко повернувся з відпустки в провінції Прованс у Франції, де відпочивав в той час, як Президент Володимир Зеленський чекав його на звіті у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. При цьому Зеленський додав, що якщо Луценко у відпустці, то нічого не може вдіяти з цим.

ГПУ не знає, скільки Луценка витратив на відпустку у Франції.

Більше новин про: Назар Холодницький Відпустка

Архів
Новини
У Туреччині обвалився міст. Скріншот: YouTube/VOA News
У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду 14:23
У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево 14:20
Допомогу ніхто не пропонував: З'явилися подробиці жахливої ДТП з участю тещі Притули 14:19
Справа "Роттердам+" розвалюється не тільки в судах, але і в силових структурах,– Бузаров 14:12
За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП 13:36
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+ 12:03
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
більше новин
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok