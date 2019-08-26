ГБР получило доступ к мобильным разговорам экс-начальника полиции Днепропетровской области

Шевченковский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять у мобильных операторов информацию о разговорах бывшего начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, которому бюро сообщило о подозрении в превышении власти и незаконном задержании патрульных, и его водителя.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nРечь идет о мобильных соединениях за 12 сентября 2018 года.\r\nХодатайство о доступе к мобильным разговорам подали сотрудники ГБР.\r\n16 августа суд его удовлетворил.\r\nТакже суд разрешить ГБР доступ к мобильным разговорам и СМС патрульных, которые остановили водителя Глуховери и которые в дальнейшем были задержаны сотрудниками КОРД.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное превышение власти и служебных полномочий Глуховерей.\r\nПрезидент Владимир Зеленский требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.\r\nГлава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными\r\nГлуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.