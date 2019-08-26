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26 августа 2019, понедельник, 13:25 360
Судебная власть 2019-08-26T13:30:01+03:00
Українські Новини
ГБР получило доступ к мобильным разговорам экс-начальника полиции Днепропетровской области

ГБР получило доступ к мобильным разговорам экс-начальника полиции Днепропетровской области

Виталий Глуховеря. Фото: facebook/Vitaliy.Glukhoverya
Виталий Глуховеря. Фото: facebook/Vitaliy.Glukhoverya

Шевченковский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять у мобильных операторов информацию о разговорах бывшего начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, которому бюро сообщило о подозрении в превышении власти и незаконном задержании патрульных, и его водителя.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Речь идет о мобильных соединениях за 12 сентября 2018 года.

Ходатайство о доступе к мобильным разговорам подали сотрудники ГБР.

16 августа суд его удовлетворил.

Также суд разрешить ГБР доступ к мобильным разговорам и СМС патрульных, которые остановили водителя Глуховери и которые в дальнейшем были задержаны сотрудниками КОРД.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует возможное превышение власти и служебных полномочий Глуховерей.

Президент Владимир Зеленский требовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить подозреваемого в превышении служебных полномочий начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Глава полиции Днепропетровской области прокомментировал скандальное видео, возмутившее Зеленского.

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил Виталия Глуховерю после конфликта с патрульными

Глуховеря задекларировал 395 тыс. гривен за 2018.

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