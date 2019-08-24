Мені подобаються дві людини: Зеленський розповів про майбутнього прем'єра

Президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці на честь Дня незалежності України, повідомив, що йому подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.\r\nПро це повідомляє Радіо Свобода.\r\n"Мені нема куди тягнути. Я вам скажу чесно, що складність цього рішення - в тому, що мені подобаються декілька осіб. Двоє", - сказав він.\r\nТакож Зеленський повідомив, що питання щодо кандидатури прем'єр-міністра нового уряду буде вирішуватися протягом наступного тижня.\r\nКрім того, за його словами, три людини претендують на позицію міністра фінансів, в тому числі діюча міністр Оксана Маркарова. Деталей президент не повідомив, але обіцяв вийти на прес-конференцію після призначення уряду у вересні.\r\nЯк повідомляли Українські новини, Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку, очікує, що кандидат на пост глави уряду стане остаточно відомий до кінця наступного тижня.\r\nРаніше повідомлялося, що новим прем'єром може стати таємний радник Президента Зеленського.\r\nТим часом в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.\r\nТакож обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.