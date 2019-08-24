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24 серпня 2019, субота, 20:15 18
Президент 2019-08-24T20:49:13+03:00
Українські Новини
Мені подобаються дві людини: Зеленський розповів про майбутнього прем'єра

Мені подобаються дві людини: Зеленський розповів про майбутнього прем'єра

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці на честь Дня незалежності України, повідомив, що йому подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Мені нема куди тягнути. Я вам скажу чесно, що складність цього рішення - в тому, що мені подобаються декілька осіб. Двоє", - сказав він.

Також Зеленський повідомив, що питання щодо кандидатури прем'єр-міністра нового уряду буде вирішуватися протягом наступного тижня.

Крім того, за його словами, три людини претендують на позицію міністра фінансів, в тому числі діюча міністр Оксана Маркарова. Деталей президент не повідомив, але обіцяв вийти на прес-конференцію після призначення уряду у вересні.

Як повідомляли Українські новини, Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку, очікує, що кандидат на пост глави уряду стане остаточно відомий до кінця наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що новим прем'єром може стати таємний радник Президента Зеленського.

Тим часом в "Слузі народу" прогнозують оголошення кандидатури прем'єра 29 серпня, коли відбудеться перше засідання нової Верховної Ради.

Також обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує збереження чинного міністра в новому складі Кабінету міністрів.

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