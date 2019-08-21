В "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует оглашение кандидатуры премьер-министра 29 августа.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські новини.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много", - сказал Арахамия.

Политик отметил, что 29 августа "Слуга народа" намерена рассмотреть большое количество решений.

Также партия за день до открытия Рады, 28 августа, проведет собрание для консультаций.

Арахамия подчеркивает, что политсила не намерена согласовывать кандидатуры министров с другими фракциями.

"Когда я звоню представителям других партий и спрашиваю: "Вы можете предоставить свой лист нормальных кандидатов на министров?", то они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы его не дадим...". Если у них такая позиция, то пускай они лесом все идут. Если говорят, что мы должны нести стопроцентную политическую ответственность, то мы не хотим с ними ничего соглашать", - комментирует будущий депутат.

Как сообщали Українські новини, Игорь Уманский, который называется в числе претендентов на должность премьер-министра или главы Национального банка, ожидает, что кандидат на пост главы правительства станет окончательно известен до конца следующей недели.

Ранее сообщалось, что новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского.