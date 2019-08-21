В "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует оглашение кандидатуры премьер-министра 29 августа.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українські новини.\r\n"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много", - сказал Арахамия.\r\nПолитик отметил, что 29 августа "Слуга народа" намерена рассмотреть большое количество решений.\r\nТакже партия за день до открытия Рады, 28 августа, проведет собрание для консультаций.\r\nАрахамия подчеркивает, что политсила не намерена согласовывать кандидатуры министров с другими фракциями.\r\n"Когда я звоню представителям других партий и спрашиваю: "Вы можете предоставить свой лист нормальных кандидатов на министров?", то они говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы его не дадим...". Если у них такая позиция, то пускай они лесом все идут. Если говорят, что мы должны нести стопроцентную политическую ответственность, то мы не хотим с ними ничего соглашать", - комментирует будущий депутат.\r\nКак сообщали Українські новини, Игорь Уманский, который называется в числе претендентов на должность премьер-министра или главы Национального банка, ожидает, что кандидат на пост главы правительства станет окончательно известен до конца следующей недели.\r\nРанее сообщалось, что новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского.