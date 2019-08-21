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21 августа 2019, среда, 14:20 98
Кабмин 2019-08-21T14:24:42+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" прогнозируют, что один из министров сохранит свое кресло в новом Кабмине

В "Слуге народа" прогнозируют, что один из министров сохранит свое кресло в новом Кабмине

Избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські новини.

"Кто-то останется... Я точно знаю, что один 100%", - сказал он.

Называть министра политик отказался, однако отметил, что у всех есть шанс.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за "оптимизацию" количества министерства в следующей каденции правительства и предлагает сократить их до двенадцати. В настоящее время Кабинет министров насчитывает 25 членов, в том числе премьер-министра и шесть вице-премьеров.

Также в конце июля премьер-министр Владимир Гройсман поручил министрам готовиться к передаче дел новому Кабинету Министров, который будет сформирован новой Верховной Радой. Также Гройсман заверил, что его Кабмин обеспечит стабильность в стране и подготовку к новому отопительному сезону во время переходного периода.

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