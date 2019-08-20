Уманский дал прогноз по кандидатуре премьера

Игорь Уманский, который называется в числе претендентов на должность премьер-министра или главы Национального банка, ожидает, что кандидат на пост главы правительства станет окончательно известен до конца следующей недели.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дощатову, передают Українські Новини.

"Я думаю, что в течение этой или следующей недели", - сказал Уманський.

Экономист считает, что премьером не может быть управляемый человек, так как такую должность должен занимать политик с агрессивными и четкими чертами характера и в то же время быть идеологически в одной команде с Президентом Владимиром Зеленским.

"Он должен быть идеологически на человеческом уровне в одной команде с Президентом. Потому что если нет, то мы опять получим ситуацию политического противостояния, где разные центры и опять из этого ничего хорошего не получиться", - оценивает Уманский.

Как сообщали Українські новини, новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского.

Уманский числится среди претендентов на пост премьер-министра Украины.

В то же время "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.