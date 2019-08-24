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24 августа 2019, суббота, 05:30 84
Жизнь 2019-08-24T06:43:09+03:00
Українські Новини
Яркое солнце и грозовые ливни: синоптик дала жаркий прогноз на День независимости

Яркое солнце и грозовые ливни: синоптик дала жаркий прогноз на День независимости

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

День независимости подарит украинцам много солнца и много летнего тепла, хотя в некоторых регионах будет очень жарко - температура на юге дойдет до +34 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на западе отдельные грозовые дожди. В восточных, центральных областях и на юге-востоке ветер предполагается порывистым, до сильного", - сообщила Диденко.

По ее словам, на западе ожидается +24...+28 градусов, а на севере и в Винницкой области - +27...+29 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, +29...+34 градуса.

В Киеве же на День независимости будет сиять солнце, температура +27 градусов. Осадков не ожидается.

Как сообщали Українські Новини, после аномальной жары ударят заморозки - появился прогноз погоды на всю осень.

Ранее синоптик дал прогноз на август-сентябрь, рассказав, каким будет бабье лето в Украине. Кроме того, синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Тем временем украинцы закончат лето длинными выходными.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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