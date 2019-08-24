Яркое солнце и грозовые ливни: синоптик дала жаркий прогноз на День независимости

День независимости подарит украинцам много солнца и много летнего тепла, хотя в некоторых регионах будет очень жарко - температура на юге дойдет до +34 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на западе отдельные грозовые дожди. В восточных, центральных областях и на юге-востоке ветер предполагается порывистым, до сильного", - сообщила Диденко.

По ее словам, на западе ожидается +24...+28 градусов, а на севере и в Винницкой области - +27...+29 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, +29...+34 градуса.

В Киеве же на День независимости будет сиять солнце, температура +27 градусов. Осадков не ожидается.

Как сообщали Українські Новини, после аномальной жары ударят заморозки - появился прогноз погоды на всю осень.

Ранее синоптик дал прогноз на август-сентябрь, рассказав, каким будет бабье лето в Украине. Кроме того, синоптики спрогнозировали погоду до октября.

Тем временем украинцы закончат лето длинными выходными.