Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности

Генеральная прокуратура не будет ходатайствовать об отстранении замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака от должности.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в Генеральной прокуратуре.\r\n"Зачем? Пусть руководит, если сможет", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, в отстранении Грымчака нет смысла.\r\nВ свою очередь, защита Грымчака считает, что оснований для его отстранения нет, поскольку он подозревается в мошенничестве, и не использовал свои служебные полномочия.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Грымчака.\r\nЗащита обжаловала решение Черниговского суда, который взял под стражу на 2 месяца заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.\r\nЗамминистра подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.\r\nПод стражу сроком на 2 месяц с возможностью выхода под залог в 4 миллиона гривен взяли Игоря Овдиенко - второго фигуранта по делу Грымчака.\r\nКроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.