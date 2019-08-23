Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности

Генеральная прокуратура не будет ходатайствовать об отстранении замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака от должности.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

"Зачем? Пусть руководит, если сможет", - сказал собеседник.

По его словам, в отстранении Грымчака нет смысла.

В свою очередь, защита Грымчака считает, что оснований для его отстранения нет, поскольку он подозревается в мошенничестве, и не использовал свои служебные полномочия.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Грымчака.

Защита обжаловала решение Черниговского суда, который взял под стражу на 2 месяца заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.

Замминистра подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Под стражу сроком на 2 месяц с возможностью выхода под залог в 4 миллиона гривен взяли Игоря Овдиенко - второго фигуранта по делу Грымчака.

Кроме того, в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.