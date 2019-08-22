ГПУ просит арестовать имущество Грымчака

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1 млн долларов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Безусловно, такое ходатайство подано", - сказал он.\r\nИсточник не уточнил, о каком имуществе идет речь.\r\nСуд пока не рассмотрел этот вопрос.\r\nСогласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии есть квартира в Киеве.\r\nУ Грымчака в собственности несколько брендовых часов, а у жены норковая шуба.\r\nПри этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, защита обжаловала арест замминистра МВОТ Грымчака и залог 6 млн гривен.\r\nПравоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн.\r\nГрымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.