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22 августа 2019, четверг, 13:14 176
Силовые структуры 2019-08-22T13:15:14+03:00
Українські Новини
ГПУ просит арестовать имущество Грымчака

ГПУ просит арестовать имущество Грымчака

Юрий Грымчак. Фото:
Юрий Грымчак. Фото: "Радио Свобода"

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Безусловно, такое ходатайство подано", - сказал он.

Источник не уточнил, о каком имуществе идет речь.

Суд пока не рассмотрел этот вопрос.

Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии есть квартира в Киеве.

У Грымчака в собственности несколько брендовых часов, а у жены норковая шуба.

При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, защита обжаловала арест замминистра МВОТ Грымчака и залог 6 млн гривен.

Правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн.

Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.

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