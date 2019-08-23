Генпрокуратура не буде домагатися відсторонення Гримчака від посади

Генеральна прокуратура не буде клопотати про відсторонення заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака від посади.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генеральній прокуратурі.

"Навіщо? Хай керує, якщо зможе", - сказав співрозмовник.

За його словами, в усуненні Гримчака немає сенсу.

У свою чергу, захист Гримчака вважає, що підстав для його відсторонення немає, оскільки він підозрюється в шахрайстві, і не використовував свої службові повноваження.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Гримчака.

Захист оскаржив рішення Чернігівського суду, який взяв під варту на 2 місяці заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.

Заступник Міністра підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Під варту терміном на 2 місяць з можливістю виходу під заставу в 4 мільйони гривень взяли Ігоря Овдієнка - другого фігуранта у справі Гримчака.

Крім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.