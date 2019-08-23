Генпрокуратура не буде домагатися відсторонення Гримчака від посади

Генеральна прокуратура не буде клопотати про відсторонення заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака від посади.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в Генеральній прокуратурі.\r\n"Навіщо? Хай керує, якщо зможе", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, в усуненні Гримчака немає сенсу.\r\nУ свою чергу, захист Гримчака вважає, що підстав для його відсторонення немає, оскільки він підозрюється в шахрайстві, і не використовував свої службові повноваження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Гримчака.\r\nЗахист оскаржив рішення Чернігівського суду, який взяв під варту на 2 місяці заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.\r\nЗаступник Міністра підозрюється в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.\r\nПід варту терміном на 2 місяць з можливістю виходу під заставу в 4 мільйони гривень взяли Ігоря Овдієнка - другого фігуранта у справі Гримчака.\r\nКрім того, в Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.