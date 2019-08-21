Защита обжаловала арест замминистра МВОТ Грымчака и залог 6 млн гривен

Защита обжаловала решение Черниговского суда, который взял под стражу на 2 месяца заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

"Апелляционная жалоба подана в понедельник", - сказала адвокат.



Она отметила, что дата рассмотрения апелляции еще неизвестна.



Жалобу рассмотрит Черниговский апелляционный суд.



Также Матяш сообщила, что ей ничего неизвестно о желающих внести залог за Грымчака.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. А генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Также в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

В то же время, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.







