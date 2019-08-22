ГБР проводит служебное расследование возможной утечки информации по делам Порошенко

Государственное бюро расследований проводит служебное расследование возможной утечки информации по уголовным производствам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос Українських Новин.



"Сообщаем, что в Управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований поступила жалоба касательно возможного разглашения данных досудебного расследования по уголовным производствам, в которых фигурирует Петр Порошенко", - сказано в ответе.



Бюро также сообщило, что служебное расследование по данному факту продолжается.









Как сообщали Українські Новини, ГБР в третий раз вызывает Порошенко на допрос на 3 сентября.



Ранее ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.



17 июля Порошенко не явился на допрос. Он улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

25 июля ГБР завершило допрос Порошенко и направило еще одну повестку.







