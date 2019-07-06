Бизнесмен Бондаренко назначен губернатором Закарпатья

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной государственной администрации предпринимателя Игоря Бондаренко.\r\nОб этом говорится в указе №492 от 5 июля, обнародованном в субботу, передают Українськi Новини.\r\nУказом №491 Президент освободил Ивана Дурана от временного исполнения обязанностей губернатора.\r\nУказом №492 он назначил главой ОГА Бондаренко.\r\nКак сообщает издание "Гордон", Бондаренко в разное время был заместителем главы Мукачевской райгосадминистрации и директором департамента Министерства юстиции.\r\nПотом он стал бизнесменом. Является основателем кондитерского дома Bondarenko и сети закарпатских кафе. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Бондаренко задекларировал 42 тыс. гривен доходов, его жена Ирина Крупнина - 985 тыс. гривен доходов и 105 тыс. долларов и 110 тыс. евро наличными в 2018 году.\r\nКабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.\r\nРанее Зеленский уволил 12 председателей областных государственных администраций, 3 исполняющих обязанности глав обладминистраций.\r\nЗеленский намерен сменить всех губернаторов.