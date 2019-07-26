Зеленский назвал 5 кандидатов на должность одесского губернатора

Президент Владимир Зеленский отобрал пять кандидатов на должность председателя Одесской областной государственной администрации в то время, как замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №14.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?", - написал он.

В числе претендентов остался 41-летний Андрей Андрейчиков, кандидатура которого была подана Зеленским в Кабмин и одобрена, пока он не передумал назначать его губернатором и не решил провести конкурс на должность.

"Я думаю, мы не можем рисковать в Одессе, даже с Андрейчиковым, которого я лично знаю. Мы проведем конкурс в Одессе... Меня все запутали с этим вопросом", - говорил Зеленский в ходе визита в Одессу.

По данным СМИ, Андрейчиков причастен к поставкам металлолома в непризнанное Приднестровье.

Другими кандидатами являются: 37-летняя общественный активист, основатель рекрутинговой компании "Ейч ар инвест" Татьяна Петракевич, 44-летняя депутат Одесского городского совета от фракции "Объединение "Самопомощь" Ольга Квасницкая, 36-летний владелец инвестиционной компании Максим Куцый и 44-летний адвокат Максим Болдин.

Кандидаты на должность губернатора Одесской области. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский намерен назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса.

Тем временем Зеленского в Одессе шокировал чиновник с зарплатой в 5 раз больше, чем у Президента.