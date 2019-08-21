Кабмін схвалив укази Президента про призначення вінницького, запорізького та рівненського губернаторів

Кабіні Міністрів схвалив проекти указів Президента про призначення головою Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського, Запорізької обладміністрації Віталія Туринка, Рівненської - Віталія Коваля.

Про це Українським Новинам повідомив представник Президента в Кабміні Андрій Герус.



"Схвалили всі три кандидатури", - сказав він.



Інших деталей він не повідомив.



(доповнено подробицями про діяльність новообраних губернаторів)



43-річний Скальський з 2016 року обіймає посаду заступника мера Вінниці.



Турінок в 2003-2011 роках був головою правління Рівненського домобудівного комбінату, з 2012 року - менеджер з питань регіонального розвитку цього комбінату.



Коваль - директор компанії "ВВВ Монтаж" (Київ) (будівництво доріг і автострад), з 2014 року - директор компанії "Санакая" (Київ) (оптова торгівля зерном, насінням, кормами для тварин).



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана не має наміру розглядати подання Президента Володимира Зеленського на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.



Раніше Зеленський відібрав 5 кандидатур на посаду одеського губернатора. У себе на Facebook він запитав: "Що скажете про цих осіб?".

Також Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації підприємця Ігоря Бондаренка.



Зеленський звільнив з посади голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця і призначив на неї Павла Кириленка.