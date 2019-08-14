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14 августа 2019, среда, 11:01 294
Кабмин 2019-08-14T11:15:41+03:00
Українські Новини
Кабмин Гройсмана не будет увольнять Кличко по представлению Зеленского

Кабмин Гройсмана не будет увольнять Кличко по представлению Зеленского

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Кабинет Министров Владимира Гройсмана не намерен рассматривать представление Президента Владимира Зеленского на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом написал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко был обсужден с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться он не будет", - написал Рябчук.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит Кабмин внести ему представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

В конце июля Гройсман сказал, что Кабмин рассмотрит представление на увольнение Кличко на ближейшем заседании, однако ушел в отпуск на 2 недели и все это время Кабмин не проводил заседания.

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