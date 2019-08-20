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20 августа 2019, вторник, 11:27 58
Силовые структуры 2019-08-20T11:28:22+03:00
Українські Новини
Сытник называет слухами причастность НАБУ к прослушке замгенпрокурора Стрижевской

Сытник называет слухами причастность НАБУ к прослушке замгенпрокурора Стрижевской

Артем Сытник
Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал слухами возможную причастность НАБУ к прослушиванию заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я не комментирую слухи", - сказал он.

Также он сообщил, что для прослушивания такого уровня чиновника достаточно санкции начальника департамента соответствующего органа.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Сарненский районный суд Ривненской области продолжил рассмотрение административного протокола в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Тем временем Сытник дал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Кроме того, Сытник не признает нарушение во время отдыха.

Также Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

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