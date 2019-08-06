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06 августа 2019, вторник, 12:28 103 Дополнено
Судебная власть 2019-08-06T14:00:03+03:00
Українські Новини
Судья, рассматривающий дело Сытника, фигурант дела о взятке, - Сытник

Судья, рассматривающий дело Сытника, фигурант дела о взятке, - Сытник

Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, на суд по которому не пустили журналистов, в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Отвод суду заявил Сытник, мотивируя это тем, что судья, рассматривающий дело, фигурирует в деле о взяточничестве и может быть предвзятым.

На данный момент суд продолжает рассматривать админдело.

(Новость дополнена подробностями)

Как сообщил Сытник Українським Новинам, судья предвзят, поскольку проходит по делу о взятке.

По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье. 

Сытник сообщил, что Рыжий проверялся на предмет получения взятки за внесение оправдательного приговора. 

Как сообщали Українськi Новини, Сарницкий районный суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по админпротоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозревают в коррупции.

Также Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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