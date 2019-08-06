Судья, рассматривающий дело Сытника, фигурант дела о взятке, - Сытник

Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, на суд по которому не пустили журналистов, в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nОтвод суду заявил Сытник, мотивируя это тем, что судья, рассматривающий дело, фигурирует в деле о взяточничестве и может быть предвзятым.\r\nНа данный момент суд продолжает рассматривать админдело.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nКак сообщил Сытник Українським Новинам, судья предвзят, поскольку проходит по делу о взятке.\r\nПо его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье. Сытник сообщил, что Рыжий проверялся на предмет получения взятки за внесение оправдательного приговора. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Сарницкий районный суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по админпротоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозревают в коррупции.\r\nТакже Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.\r\nРанее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.