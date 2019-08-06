Сытник не признает административное нарушение во время отдыха

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в отношении которого правоохранителями составлены два админпротокола, не признает вину в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области.

Об этом он сказал во время видеоконференцсвязи по делу об админнарушении, передают Українськi Новини.

"Конечно, что не признаю", - сказал он.

Сытник добавил, что подробно дал уже свои пояснения по этому протоколу в письменном виде и готов дать их дополнительно в суде.

Как сообщали Українськi Новини, Сытник заявил, что судья по его делу предвзят, поскольку проходит по делу о взятке. По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье.

Ранее Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

Кроме того, сегодня, 6 августа, Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.