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06 августа 2019, вторник, 14:45 50
Судебная власть 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Сытник не признает административное нарушение во время отдыха

Сытник не признает административное нарушение во время отдыха

Артем Сытник
Артем Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в отношении которого правоохранителями составлены два админпротокола, не признает вину в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области.

Об этом он сказал во время видеоконференцсвязи по делу об админнарушении, передают Українськi Новини.

"Конечно, что не признаю", - сказал он.

Сытник добавил, что подробно дал уже свои пояснения по этому протоколу в письменном виде и готов дать их дополнительно в суде.

Как сообщали Українськi Новини, Сытник заявил, что судья по его делу предвзят, поскольку проходит по делу о взятке. По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье. 

Ранее Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.

Кроме того, сегодня, 6 августа, Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

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