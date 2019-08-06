Сытник не признает административное нарушение во время отдыха

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в отношении которого правоохранителями составлены два админпротокола, не признает вину в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области.\r\nОб этом он сказал во время видеоконференцсвязи по делу об админнарушении, передают Українськi Новини.\r\n"Конечно, что не признаю", - сказал он.\r\nСытник добавил, что подробно дал уже свои пояснения по этому протоколу в письменном виде и готов дать их дополнительно в суде.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Сытник заявил, что судья по его делу предвзят, поскольку проходит по делу о взятке. По его словам, именно в связи с этим было заявлено ходатайство об отводе судье. \r\nРанее Сарненский суд Ровенской области отказал директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в отводе председательствующего судьи Рыжего и продолжил рассмотрение админпротокола в его отношении.\r\nКроме того, сегодня, 6 августа, Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.