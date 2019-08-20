Ситник називає чутками причетність НАБУ до прослуховування заступника генпрокурора Стрижевської

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав чутками можливу причетність НАБУ до прослуховування заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської. Про це він сказав Українським Новинам.

"Я не коментую чутки", - сказав він.



Також він повідомив, що для прослуховування такого рівня чиновника досить санкції начальника департаменту відповідного органу.



Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Сарненський районний суд Рівненської області продовжив розгляд адміністративного протоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.



Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника черезнедекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Тим часом Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Крім того, Ситник не визнає порушення під час відпочинку.

Також Сарненський суд Рівненської області відмовив директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику у відведенні судді Рудого і продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні.